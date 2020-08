मॉनसून में क्यों ऑयली हो जाती है स्किन? एक्सपर्ट से जानें Oily Skin से कैसे पाएं छुटकारा!

Skincare Tips: मानसून के दौरान ऑयली स्किन से लड़ने के लिए स्किनकेयर उत्पादों का चयन करें

खास बातें ऑयली स्किन पर अक्सर मुंहासे हो सकते हैं.

मानसून के दौरान आप तैलीय त्वचा का अनुभव कर सकते हैं.

अतिरिक्त तेल से छुटकारा पाने के लिए आप दिन में दो बार चेहरा धोएं.

How To Get Rid Of Oily Skin: मौसम में बदलाव के साथ, आपकी त्वचा कई परिवर्तनों से गुजरती है. क्या आप भी ऑयली और चिपचिपी त्वचा (Oily And Sticky Skin) से परेशान हैं? यह काफी अप्रिय भावना हो सकती है जो आपकी स्किन को सुस्त और कई समस्याओं को जन्म दे सकती है. मानसून के दौरान, ऑयली स्किन (Oily Skin) एक आम स्किन प्रोब्लमस है, जिसका सामना कई लोग करते हैं. अतिरिक्त तेल उत्पादन आपकी त्वचा को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करता है. यह मुंहासे (Acne), ब्लैकहेड्स के कारणों में से एक हो सकता है और आपको एक चिकना लुक देता है. सामान्य या शुष्क त्वचा वाले लोग भी मानसून और गर्मियों के दौरान तैलीय त्वचा (Oily SKin) का अनुभव करते हैं. आप सोच रहे होंगे कि मानसून के दौरान अतिरिक्त तेल उत्पादन क्या होता है? इससे कैसे लड़ें? हमने आपके लिए इन सभी को कवर कर लिया है. मैक्स अस्पताल की वरिष्ठ त्वचा विशेषज्ञ डॉ. मंजू केशरी इन सवालों के जवाब बताती हैं.

इन कारणों से मानसून में ऑयली हो जाती है स्किन | Due To These Reasons, The Skin Becomes Oily In The Monsoon