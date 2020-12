सर्दियों में इन 4 कारणों से करता है ज्यादा सोने का मन, यहां हैं अर्ली मॉर्निंग बिस्तर से उठने के शानदार टिप्स!

Why Do I Sleep More In Winter?: सर्दियों में मेटाबॉलिक रेट कम होने से भी ज्यादा नींद आ सकती है

खास बातें सर्दियों में मेटाबॉलिक रेट काफी कम हो सकता है.

विटामिन डी की कमी से सर्दियों में ज्यादा नींद का अनुभव होता है.

यहां जानें सर्दियों में सुबह जल्दी उठने के कारगर टिप्स.

Why Do I Sleep More In Winter?: सर्दियों और ठंडी रातों में सुबह बिस्तर से बाहर निकलने का मन भला किसका करता है. सर्दियों में डेली एक्सरसाइज पर भी कुछ हद तक इसका असर पड़ सकता है. क्या आप भी उन लोगों में से हैं? क्या आपको भी सर्दियों में ज्यादा नींद (Sleep More In Winter) आती है? बदलती मौसम की स्थिति आपकी नियमित आउटडोर गतिविधियों को अधिक प्रभावित करती है. यह वास्तव में आपके शरीर की कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बाधित कर सकती है. सर्दियों का हमारे नींद चक्र (Sleep Cycle) पर भी कुछ ऐसा ही प्रभाव पड़ता है, जिससे आप सर्दियों में अधिक सोना चाहते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दियों में ज्यादा नींद क्यों आती है? (Why Do You Get More Sleep In Winter?) सर्दियों में अधिक सुस्ती क्यों आती है? अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ आपको ठंडा मौसम होने की वजह से होता है तो आप गलत हो सकते हैं.