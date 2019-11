Ayurvedic Tips For Dry Skin: सर्दियों में त्वचा की देखभाल के 3 आयुर्वेद टिप्स Ayurvedic Tips For Dry Skin: अगर आपकी त्वचा भी संवेदनशील (Sensitive Skin) है तो आपको सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए नुस्खे (Home Remedies For Winter Skin Care) अपनाने की जरूरत है. हालांकि, इन सब समस्याओं के लिए बाजार में बहुत से उत्पाद मौजूद हैं, लेकिन वे कैमिकल वाले हो सकते हैं. तो क्यों न कुछ आयुर्वेदिक नुस्खों को अपनाकर ठंड के मौसम में त्वचा (Winter Skin Care Tips) को दी जाए नई जान...