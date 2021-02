Workout Tips: वर्कआउट से पहले बेस्ट वार्म-अप सेशन से ही मिलते हैं बेहतरीन रिजल्ट, यहां जानें कब, क्या और कैसे करें?

Workout Tips: स्ट्रेचिंग आपको मांसपेशियों के तनाव को कम करने में मदद करती है

खास बातें पूर्ण गर्मजोशी सेशन के साथ अपनी कसरत शुरू करें.

स्ट्रेचिंग आपको मांसपेशियों की व्यथा को कम करने में मदद कर सकती है.

वार्म-अप और कूल डाउन आपके वर्कआउट का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए.

How To Warm Up Before Exercise: व्यायाम करना आपके डेली रुटीन का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए. यह न केवल आपको हेल्दी वेट बनाए रखने में मदद करेगा बल्कि आपके पूरे शरीर को ठीक से काम करने की अनुमति देगा. व्यायाम करते समय कई गलतियां आपके वर्कआउट के परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं. इनमें से एक वार्मिंग नहीं है. आप सीधे अपनी कसरत में कूदने के लिए उत्साहित हैं और वार्म-अप सेशन को छोड़ देने की अधिक संभावना रखते हैं, लेकिन कसरत करने से पहले अपनी मांसपेशियों को वार्म-अप करना महत्वपूर्ण है. यह न केवल व्यायाम के परिणामों को अधिकतम करता है बल्कि आपको चोटों से बचाता है. वार्म-अप सेशन पूरा करने में मुश्किल से कुछ मिनट लगते हैं. विशेषज्ञ से जाने कि व्यायाम करने से पहले वार्म-अप करना क्यों जरूरी है. इसके अलावा, जानिए कुछ टिप्स जिन्हें आपको वार्मअप करते समय फॉलो करना चाहिए.

आपको वार्म अप को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? | Why Shouldn't You Skip The Warm-up?