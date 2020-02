World Cancer Day 2020: भारत में फैलने वाले ये हैं तीन सबसे कॉमन कैंसर और जानें इस साल की थीम

World Cancer Day 2020: विश्व कैंसर दिवस की थीम है आई एम एंड आई विल (I AM And I Will)

खास बातें वर्ल्ड कैंसर डे 2020 की Theme के बारे में जानें यहां. यहां जानें भारत में होने वाले सबसे कॉमन कैंसर के बारे में. किस कैंसर से भारत में होती हैं सबसे ज्यादा मौतें!

World Cancer Day 2020: हर साल की तरह इस बार भी विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है. साल 2020 कैंसर की थीम I AM And I Will रखी गई है. यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल (UICC) 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस (World Cancer Day) का आयोजन करता है. हर साल के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड कैंसर डे के लिए नई थीम (2020 Cancer Theme) लाती है. कैंसर के बारे में जागरुकता (Awareness Of Cancer) लाने के लिए इस बार वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है (Theme For World Cancer Day)- "मैं हूं और मैं रहूंगा" (I am and I will) रखी है. जो दर्शाता है कि कैंसर से पीड़ित को भी व्यक्ति कैंसर से किसी भी हालत में लड़ सकता है. दुनियाभर में हर साल कैंसर से कई मौतें होते हैं. कैंसर शब्द सुनते ही सभी के जहन में खौफ फैल जाता है. कई लोगों को लगता है कि कैंसर का इलाज (Treatment For Cacner)संभव ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कैंसर लाइलाज नहीं है कैंसर का इलाज संभव है. जी हां अगर आप जागरुकत हैं और सही समय पर इलाज करवाते हैं तो आप कैंसर को हरा सकते हैं. कैंसर कई तरह के होते हैं लेकिन 4 कैंसर (4 Type Of Cancer) ऐसे हैं जो काफी कॉमन हैं और खतरनाक भी. यहां हम बता रहे हैं उन चार कैंसर के बारे में जो भारतीय आबादी को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं. उनमें कैंसर में फेफड़े (Lung), स्तन (Breast), ग्रीवा और कोलोरेक्टल कैंसर (Colorectal Cancer) हैं.

World Cancer Day 2020: कैंसर को लेकर फैली हैं ये 10 अफवाहें, एक्सपर्ट से जानें क्या है सच और क्या है झूठ

विश्व कैंसर दिवस 2020: कैंसर के बारे में जरूरी बातें

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, कैंसर से होने वाली एक तिहाई मौतें कैंसर के प्रति रवैया और आहार संबंधी जोखिमों के कारण होती हैं.

- साथ ही कम फल और सब्जी का सेवन, शारीरिक गतिविधि की कमी, तंबाकू का उपयोग और शराब का उपयोग भी इसके मौत के कारण में से एक हैं.

- तंबाकू के सेवन से कैंसर से होने वाली मौतों में बड़ी संख्या में योगदान होता है. यह लगभग 22% कैंसर से होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार है.

- फेफड़े, कोलोरेक्टल, पेट और स्तन कैंसर हर साल होने वाली ज्यादातर कैंसर मौतों के लिए जिम्मेदार हैं.

- कैंसर कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि बाहरी कारकों और आनुवांशिक कारकों दोनों से हो सकती है.

World Cancer Day 2020: क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर, जानें कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

World Cancer Day 2020: ब्रेस्ट कैंसर भारत में सबसे आम कैंसर में से एक है!



World Cancer Day 2020: भारत में होने वाले सबसे कॉमन कैंसर (Common Cancer

डॉक्टर विजय अग्रवाल, लीडर और वरिष्ठ सलाहकार - मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हेमाटोलॉजी एस्टर सीएमआई हॉस्पिटल, कहते हैं, "जो कैंसर आमतौर पर भारतीय में सबसे ज्यादा होते हैं वे फेफड़े (Lung Cancer), स्तन (breast Cancer), ग्रीवा (Cervical Cancer) और कोलोरेक्टल कैंसर (Colorectal Cancer) हैं.

World Cancer Day 2020: बायोप्सी क्या है, कब करते हैं Biopsy, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं बायोप्सी

पर्यावरणीय, आनुवांशिक (Genetic) और जीवन शैली कारकों के संयोजन से कैंसर (Cancer) हो सकता है, हालांकि, तम्बाकू (Tobacco) और तम्बाकू उत्पादों का उपयोग भारत में कैंसर के प्रमुख कारणों (Causes Of Cancer) में से एक है. भारत में फेफड़े के कैंसर (Lung Cancers In India) के लिए वापिंग, धूम्रपान, सेकंड हैंड स्मोक, वायु प्रदूषण और चबाने वाले तंबाकू प्रमुख कारक हैं. स्तन कैंसर (Breast Cancer) भारत में महिलाओं में पाया जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का कैंसर है और महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) मृत्यु का प्रमुख कारण है.



कैंसर से बचाव के लिए ये उपाय करें - लोगों को अपनी जीवन शैली की आदतों और विकल्पों के बारे में अधिक जागरूक होना चाहिए, अच्छे आहार को डाइट (Diet) में शामिल करना चाहिए. इसके साथ ही, कैंसर की रोकथाम (Prevention Or Cancer) या शुरुआती जांच जैसे कि एचपीवी टीकाकरण या नियमित स्वास्थ्य जांच (health Check-ups), गांठ के लिए स्व-जांच, सूरज के हानिकारक जोखिम से बचने तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए.

World Cancer Day 2020: कैंसर को लेकर फैली हैं ये 10 अफवाहें, एक्सपर्ट से जानें क्या है सच और क्या है झूठ, Watch Video-

और खबरों के लिए क्लिक करें

क्यों होता है कैंसर, कैसे पहचानें कैंसर के लक्षण और क्या है इसका इलाज और उपाय

बच्चे भी होते हैं कैंसर का शिकार, जानें बच्चों में होने वाले 6 कैंसर और उनके लक्षण

चिकन के साथ भूलकर भी न खाएं ये 3 चीजें, भुगतने पड़ सकते हैं गंभीर नुकसान!

अगर आप जल्दी थक जाते हैं, ज्यादा नींद आती है, तो आपका स्टेमिना है कम! जानें स्टेमिना बढ़ाने के उपाय

आपकी इन गलतियों से जवानी में ही आने लगता है बुढ़ापा, आप भी करते हैं ये काम तो हो जाएं सावधान!