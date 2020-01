World Cancer Day 2020: कब और क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर, जानें कारण, लक्षण और बचाव के उपाय 

खास बातें वर्ल्ड कैंसर डे 2020 की थीम (Theme) के बारे में जानें यहां. ब्रेस्ट कैंसर के कारण और लक्षणों को जानना है जरूरी. ज्यादा उम्र में पहला बच्चा होना भी ब्रेस्ट कैंसर का है कारण.

World Cancer Day 2020: पूरी दुनिया में 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है. विश्व कैंसर दिवस 2020 की थीम (World Cancer Day 2020 Theme) आई एम एंड आई विल (I Am and I Will) रखी गई है. 1933 में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने स्विट्जरलैंड में जिनेवा में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया था. ब्रेस्ट कैंसर सबसे खतरनाक कैंसर में से एक है, जो ज्यादातर महिलाओं को होता है. ब्रेस्ट कैंसर के कारण (Causes Of Breast Cancer) और लक्षणों को पहचानना सबसे जरूरी होता है. ब्रेस्ट कैंसर में कैंसर सेल्स ब्रेस्ट के टिश्यूज में बनती हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर का कारण बनती है. ब्रेस्ट के सेल्स से शुरू होकर ब्रेस्ट कैंसर आसपास के टिश्यूज (Tissues) और पूरे शरीर में फैल सकता है. ब्रेस्ट कैंसर का कारण यातायात के दौरान होने वाला वायु-प्रदूषण हो सकता है. हम यहां आपको बताएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण (Symptoms Of Breast Cancer) क्या होते हैं और ब्रेस्ट कैंसर के उपाय (Remedy For Breast Cancer) क्या हैं.

लोग कई तरह के सवाल करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज (Treatment Of Breast Cancer) क्या है, ब्रेस्ट कैंसर की पहचान कैसे करें. ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों को पहचानने के बाद तुरंत इसके उपाय के लिए डॉक्ट से संपर्क करें. ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण और उपाय की जानकारी यहां दी गई है. साथ ही वर्ल्ड कैंसर डे की थीम भी जानें...

World Cancer Day: ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए इसके लक्षणों को पहचानना जरूरी है

कब और क्यों मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस

विश्व कैंसर दिवस दुनियाभर में 4 फरवरी को मनाया जाता है. कैंसर की पहचान और रोकथाम के लिये कैंसर से बचाव के उपाय लोगों को जागरुक करने के उद्देश्य से विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है.

ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण | Symptoms Of Breast Cancer

1. ब्रेस्ट के आकार में बदलाव महसूस होना,

2. ब्रेस्ट या बांह के नीचे की ओर गांठ महसूस होना.

3. ब्रेस्ट को दबाने पर दर्द होना.

4. ब्रेस्ट में सूजन आ जाना.

5. ब्रेस्ट की स्किन में रेडनेस.

6. निप्पल्स से खून आना.

ब्रेस्ट कैंसर के कारण | Causes Of Breast Cancer

1. स्‍तनपान न कराना

2. वजन ज्यादा होना और अक्सर शराब का सेवन करना.

3. अनुवांशि‍क रूप से भी स्तन कैंसर की बीमारी होना संभव है.

4. ब्रेस्ट पर गांठ होना.

5. वक्त से पहले मासिक धर्म होने से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है.

6. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बच्चे पैदा न करना

7. ज्यादा उम्र में पहला बच्चा होना.

स्तन कैंसर को रोकने के उपाय | Ways To Prevent Breast Cancer



1. एक्सरसाइज और योगा को नियमित तौर पर करें.

2. सूर्य के तेज किरणों के प्रभाव से बचें.

3. धूम्रपान और नशीले पदार्थों का सेवन न करें.

4. नमक का ज्यादा सेवन न करें.

5. रेड मीट के अधि‍क सेवन से बचें.

6. गर्भनिरोधक गोलियों का लगातार सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें.

7. स्तनपान कराएं.

8. जरूरत से ज्यादा वजन न बढ़ने दें

