World Diabetes Day 2019: डायबिटीज से बचना चाहते हैं तो गांठ बांध लें ये बातें, जानें डायबिटीज के लक्षण करें उपाय

खास बातें विश्व डायबिटीड दिवस के मौके पर लें जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी. 14 नवंबर को है वर्ल्ड डायबिटीड डे (World Diabetes Day) डायबिटीज से हेल्दी लाइफ स्टाइल और मोटापा कंट्रोल कर बचें.

World Diabetes Day 2019: मधुमेह आज एक गंभीर समस्या बन चुकी है. खराब जीवनशैली से आज हर उम्र के लोग डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं. 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज दिवस (World Diabetes Day) है. अगर आपको एक बार डायबिटीज हो गई तो जिंदगीभर के लिए यह आपको परेशान कर सकती है. एक शोध के अनुसार भारत में डायबिटीज के के मरीजों को संख्या करोड़ों में है. चिंता वाली बात यह है कि इसके बावजूद भी लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हैं. और लगातार ऐसी लाइफस्टाइल (Lifestyle) को फॉलो कर रहे हैं जो कई बीमारियों को न्योता दे रही है. इंसुलिन हार्मोन (Insulin Hormone) की वजह से ब्लड शुगर (Blood Sugar) कंट्रोल में रहता है. जब शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) बढ़ने लगता है. डायबिटीज 2 तरह का होता है टाइप-1 और टाइप-2, टाइप-1 डायबिटीज (Type 1 Diabetes) का मुख्य लक्षण शरीर में इंसुलिन का बनना बंद होना है, जबकि टाइप-2 (Type 2 Diabetes) की स्थिति में शरीर में इंसुलिन का जरूरत के हिसाब से निर्माण नहीं होता या इसका इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं हो पाता.

डायबिटीज होने के मुख्य कारणों में मोटापा (Obesity), खानपान और हमारी लाइफस्टाइल हो सकते हैं. यहां जाने क्यों होता है डायबिटीज (What Is Diabetes) क्या हैं इसके लक्षण (Symptoms Of Diabetes) और इसको ठीक करने के लिए क्या करें उपाय...

World Diabetes Day 2019: डायबिटीज को हेल्दी लाइफ स्टाइल से कंट्रोल किया जा सकता है

डायबिटीज से होने वाले नुकसान

डायबिटीज ज्यादा समय तक अनियंत्रित रहे तो हृदयाघात हो सकता है। 'ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से हार्मोनल बदलाव होते हैं और कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं। 'आंखों की रोशनी कम हो सकती है या अंधापन पैदा हो सकता है। 'हाथ-पैरों में संक्रमण हो सकता है। 'प्रतिरक्षा प्रणाली इतनी कमजोर हो जाती है कि भांति-भांति की बीमारियां आसानी से आक्रमण करने लगती हैं। 'किडनी फेल हो सकती है.

डायबिटीज के लक्षण | Symptoms Of Diabetes

जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है, उन्हें डायबिटीज का खतरा ज्यादा होता है.

हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी डायबिटीज के खतरे को बढ़ा देती है.

अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो भी डायबिटीज का खतरा रहता हैं.

प्रेग्नेंसी के समय मां को डायबिटीज रहा हो, तो भविष्य में बच्चे को डायबिटीज हो सकता है.

अगर किसी व्यक्ति को दिल की बीमारी हो, तो ये भी डायबिटीज के खतरे को बढ़ा सकती है.

इसके अलावा 40 साल की उम्र से ज्यादा सभी लोगों को, जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, डायबिटीज का खतरा रहता है.

डायबिटीज से कैसे बचें | Prevention Of Diabetes



1. सिर्फ आराम ही न करें

दिनभर आराम करने से और हेल्दी डाइट न लेने से भी डायबिटीज के साथ कई बीमारियों का खतरा हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि आप रोजाना व्यायाम करें और हेल्दी खाना खाएं. अगर आप एक्सरसाइज के लिए समय निकाल सकते हैं, तो रोजाना कम से कम 30-40 मिनट घर पर ही कसरत करें. ज्यादा से ज्यादा पैदल चलें, जॉगिंग करें. मगर शरीर को एक ही जगह पर न बैठें.

World Diabetes Day 2019: डायबिटीज को रोजाना व्यायाम कर और हेल्दी खाना खाकर रोका जा सकता है

2. खाने-पीने पर कंट्रोल है बेहद जरूरी

खानपान सिर्फ डायबिटीज नहीं, बल्कि शरीर की हर बीमारी का कारण हो सकता है. बहुत अधिक कैलोरीज वाली चीजें या अधिक मीठी और फैट वाली चीजें खाने की आदत डायबिटीज को बढ़ावा देती है. इसके अलावा आजकल बाजार में मिलने वाले मीठे जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा आदि भी डायबिटीज को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इनमें बहुत अधिक शुगर घुली होती है.

3. मोटापा कम करके

मोटापा डायबिटीज के खतरे को बढ़ाता है. हेल्दी और सेहतमंद चीजें खाइये, एक्सरसाइज कीजिए, शरीर को मूव करते रहिए, एक जगह मत बैठिए और खूब पानी पीजिए. रोजाना कम से कम 10 ग्लास पानी पीना सभी के लिए जरूरी है. पानी न पीने की आदत भी कई बार शरीर में कई तरह के रोग पैदा कर सकती है.

4. नशा करने से बचें

सिगरेट और शराब की लत इन दिनों युवाओं में तेजी से बढ़ी है. यह लत कैंसर, डायबिटीज और हार्ट संबंधी बीमारियों को जन्म दे सकती है. अगर आप सिगरेट और शराब या इनमें से किसी एक की भी लत है, तो ये आपके शरीर को बीमारियों का घर बनाने के लिए काफी हैं इसे आज ही छोडें.

