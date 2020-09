World Heart Day 2020: क्यों होता है हार्ट फैल्योर? लक्षण, कारण के साथ जानें Heart Failure के बारे में सबकुछ!

World Heart Day 2020: कई हृदय रोग हैं जो आपके हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं

खास बातें वर्ल्ड हार्ट डे हृदय रोग की रोकथाम के बारे में जागरूकता के लिए मनाते हैं.

अस्वास्थ्यकर आहार से हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है.

हृदय रोग के जोखिम को हराने करने के लिए रोजाना व्यायाम करें.

What Is The Cause Of Heart Failure?: हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है. वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अनुसार हृदय रोग दुनिया भर में मौत का सबसे बड़ा कारण है. इसलिए, विभिन्न हृदय रोग (Heart Disease) और कारकों को समझने के लिए समय की जरूरत है जो व्यक्ति को उच्च जोखिम में डालते हैं. वर्ल्ड हार्ट डे 2020 के लिए थीम (World Heart Day 2020 Theme) है 'यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवस्कुलर डिजीज.' हृदय का कार्य सभी अंगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए पूरे शरीर में रक्त पंप करना है, और जब यह इस तरह से काम करने में विफल रहता है, तो इसे हृदय की विफलता (Heart Failure) के रूप में जाना जाता है. यह आमतौर पर तब होता है जब हृदय फेफड़े से ऑक्सीजन इकट्ठा करने या शरीर के चारों ओर ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होता है. आपके हृदय से जो रक्त बाहर निकाला जाना चाहिए, वह आपके फेफड़ों और आपके शरीर के अन्य भागों में इकट्ठा होता है. यही कारण है कि आप अपने हाथों, पैरों और पैरों में सांस की तकलीफ और सूजन का अनुभव कर सकते हैं.