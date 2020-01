World Leprosy Day: छूने से नहीं फैलता है कुष्ठ रोग! जानें क्या होता है कुष्ठ रोग, लक्षण, कारण, इलाज और बचाव के उपाय What Is Leprosy: कुष्ठ रोग को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने और इसकी रोकथाम (Prevention) के लिए यह दिन मनाया जाता है. कुष्ठ रोग को कई लोग लाइलाज मानते हैं, लेकिन कुष्ठ रोग का इलाज (Treatment Of Leprosy) आसानी से हो सकता है.