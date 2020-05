World No Tobacco Day 2020: तंबाकू और सिगरेट की लत से छुटकारा पाने के लिए कारगर हैं ये 5 आसान घरेलू तरीके!

World No Tobacco Day: सिगरेट पीने के बाद ऐसे हो जाते हैं फेफड़े, Video देखकर आज ही बोलें- No To Smoke

वर्ल्ड नो टोबैको डे (World No Tobacco Day) पर आप तंबाकू, सिगरेट छोड़ना का निर्णय कर सकते हैं. कई लोग हैं जो तंबाकू की लत से छुटकारा पाना (Get Rid Of Tobacco Addiction) चाहते हैं, लेकिन वे अपनी क्रेविंग को रोक नहीं पाते हैं. कई लोग सवाल भी करते हैं कि सिगरेट की लत कैसे छोड़ें (How To Quit Cigarette Addiction). ऐसे ही लोगों के लिए यहां सिगरेट छोड़ने के घरेलू तरीके (Home Remedies To Quit Cigarettes) बताएं गए हैं, जिनको आजमाकर आप तंबाकू की लत से छुटकारा पा सकते हैं.

1. व्यायाम और योग

योग न सिर्फ हमारे शरीर को हेल्दी रखता है बल्कि मानसिक इंद्रियों को भी कंट्रोल की क्षमता को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है. व्यायाम और योग की मदद से तंबाकू की लत को छोड़ने में मदद मिल सकती है. अक्‍सर आपने देखा होगा कि आप जब ज्‍यादा परेशान या तनाव में होते हैं, तो आप ज्‍यादा सिगरेट या तंबाकू का सेवन करते हैं, लेकिन व्यायाम और योग आपके तनाव को कम करने में मदद करता है. रोजाना योग करने से आप तंबाकू की लत से छुटकारा पा सकते हैं.

2. अश्वगंधा और शतावरी

ये दोनों जड़ी बूटियां कई रोगों से लड़ने में मददगार हो सकती है. आयुर्वेद में इन दोनों जड़ी-बूटियों का खूब इस्तेमाल किया जाता है. तंबाकू या धूम्रपान के नियमित सेवन से शरीर में निकोटीन जैसे विषैले यौगिकों का जमाव होता है, लेकिन अश्‍वगंधा और शतावरी जैसी जड़ी बूटियां शरीर से इन विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती हैं. आप रोजाना इन जड़ी-बूटियों का सेवन करते हैं तो आपको सिगरेट या तंबाकू की लत से छुटकारा पाने में मदद कर सकती हैं.

3. आंवला

आंवला के सेवन से कई स्वास्थ लाभ मिल सकते हैं. कई रोगों से लड़ने में आंवले का सेवन किया जा सकता है. आंवला आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है. जब कभी तम्बाकू की इच्‍छा करे, तो इसे नजरअंदाज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप आंवला को चबाएं. आप आंवला को सूखाकर हल्‍के अमचूर पाउडर या किसी प्‍लेवर के साथ स्‍टोर करके रख सकते हैं.

4. अजवाइन भी है फायदेमंद

आपको तंबाकू की लत को छोड़ने के लिए इसका सेवन न करने के बहाने ढूंढने होंगे. जब कभी भी आपको तंबाकू और सिगरेट की क्रेविंग हो तो पर आप अजवाइन चबा सकते हैं. इससे आपकी तम्बाकू चबाने की इच्छा कम हो सकती है. अजवाइन आपको पाचन और पेट के लिए काफी फायदेमंद होता है.

5. हर्बल टी

हर्बल टी भी तंबाकू की ग्रेविंग को कम करने में फायदेमंद हो सकती है. जब आपको सिगरेट या तंबाकू की क्रेविंग होती है, तो ऐसे में आप हर्बल टी का सेवन कर सकते हैं. यह आपकी क्रेविंग को कम करने के स्‍वस्‍थ विकल्पों में से एक है. हर्बल टी आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकती हैं.

