World No Tobacco Day 2020: कब और क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे, जानें इस साल की थीम, महत्व और तंबाकू से होने वाली बीमारियां!

World No Tobacco Day 2020: इस बार युवाओं पर रखी गई है वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम

खास बातें हर साल 31 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे.

इस बार वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम युवाओं पर आधारित है.

यहां जानें वर्ल्ड नो टोबैको डे के बारे में सब कुछ.

World No Tobacco Day 2020: तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. ये लाइन आपको कहीं न कहीं लिखी मिल जाएगी, लेकिन इसका पालन शायद कोई नहीं करता. हर साल 31 मई को नो टोबैको डे यानि विश्व तंबाकू निषेध दिवस (World No Tobacco Day) मनाया जाता है. इन दिन को मनाने के लिए वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम (World No Tobacco Day Theme) भी रखी जाती है. इस साल यानि 2020 में वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम (World No Tobacco Day 2020 Theme) युवाओं पर रखी गई है. विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का एक बड़ा उद्देश्य है. इस दिन तंबाकू या इसके उत्पादों के उपभोग पर रोक लगाने या इस्तेमाल को कम करने के लिए लोगों को जागरुक किया जाता है. ताकि धूम्रापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जैसी लाइनें सिर्फ सुनने या पढ़ने तक ही सीमित न रह जाएं.