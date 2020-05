World Asthma Day: योग से कंट्रोल करें अस्थमा को, 3 योगासन जो दमा में हैं फायदेमंद

विश्व अस्थमा दिवस (World Asthma Day): जानते हैं अस्थमा में मददगार 3 योगासन (Yoga For Asthma) कौन से हैं.

खास बातें योग के दौरान अस्थमा के मरीजों को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए.

योग करते समय अपने पास इन्हेरलर या अपनी दवाएं जरूर रखें.

किसी योग शिक्षक की निगरानी में ही योग शुरू करें.

अस्थमा क्या है (What Is Asthma), तो आपको बता दें कि अस्थमा या दमा सांस से जुड़ी एक बीमारी है. अस्थमा यानी दमा पर जागरुकता के लिए हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस (World Asthma Day) मनाया जाता है. अस्थमा या दमा के कई कारण (Causes of Asthma) हो सकते हैं. दमा होने पर सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और इसी वजह से फेफड़ों को जरूरी मात्रा में आक्सीजन नहीं मिल पाता है. अस्थमा में सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, खांसी और घरघराहट होती है. अस्थमा का अटैक में तुरंत राहत के लिए इन्हेलर का सहारा लिया जाता है. इसे लेने के बाद कुछ ही देर में सांसे लेने आसानी हो जाती है. इस अटैक का मुख्य कारण शरीर में मौजूद बलगम और संकरी श्वासनली है, लेकिन इसके अलावा अस्थमा के अटैक के कई बाहरी कारण भी होते हैं, जिस वजह से दमे का अचानक अटैक (Asthma Attack) पड़ता है.