Lose Weight With Yoga: तेजी से कम करना है वजन, रोज करें ये 5 योगासन, पेट की चर्बी भी होगी गायब

Lose Weight Fast: मोटापा घटाने या वजन कम करने के आसान तरीके आप (Easy way to Lose Weight) अक्सर तलाशते होंगे. अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि मोटापा दूर करने के लिए क्या करें? 10 दिन में मोटापा कैसे कम करें? जल्दी फैट कैसे कम करें? या घर बैठे मोटापा कैसे (How to Lose Weight) कम करें? तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि मोटापा कम करने और तेजी से वजन घटाने के लिए भोजन का संतुलित होना ब‍हुत जरूरी है. आप वजन कम करने के लिए अपनी डाइट में जरूरी बदलाव करें. इसके अलावा अगर आप सही डाइट ले रहे हैं और चाहते हैं कि आपका वजन और तेजी से कम हो या पेट पर जमी चर्बी घटाना चाहते हैं तो मोटापा कम करने के उपाय, तरीके और नुस्खे (How to Lose Weight Fast) तलाश रहे होंगे.

Yoga For Weight Loss Beginners: आज का लाइफस्‍टाइल इतना व्‍यस्‍त हो गया है कि वजन बढ़ना और मोटापा एक आम दिक्‍कत हो गई है. लेकिन आप रोज दिन में महज 15 से 20 मिनट तक योग करके इससे छुटकारा पा सकते हैं. तो चलिए हम बताते हैं कि कौन-कौन से योगासन इसमें कर सकते हैं आपकी मदद.



तेजी से वजन कम कर पेट की चर्बी को घटाएंगे ये योगासन (Yoga Poses To Lose Weight and Belly Fat In A Week Quickly)

अग्निसार: सीधे खड़े होकर पैरों को खोल लें. हाथों को जंघाओं पर रखें. सांस को बाहर रोक दें. अब पेट अंदर खींचें और छोड़ें. ध्‍यान रहे स्लिप डिस्क, हाई बीपी या पेट का ऑपरेशन करा चुके लोग इसे न करें.

उर्ध्व हस्तोत्तानासन: सीधे खड़े हो जाएं. पैरों को थोड़ा खोलें. हाथों की उंगलियों को फंसाकर सिर के ऊपर उठा लें. सांस निकालें और कमर को दाएं फिर बाएं झुकाएं.

कपालभाति: सांस को तेजी से नाक से बाहर निकालें. इससे पेट अंदर - बाहर होगा. इस योगासन को 5-10 मिनट करें. उच्‍च रक्‍तचाप होने पर इसे तेजी से करने की बजाए धीरे-धीरे करें.

द्विपाद साइकलिंग: कमर के बल लेट जाएं अपने हाथों को कमर के नीचे रखें. अब अपने दोनों पैरों को साइकलिंग की तरह घुमाएं. लगातार घुमाते रहें जब तक की आप ऐसा कर सकते हैं.

भुजंगासन: पेट के बल लेट जाएं और हाथों को सीधे कर शरीर के नीचे दबा लें. सांस भरते हुए आगे से सिर और छाती को ऊपर उठाकर पीछे की ओर मोड़ लें.

नोट: इन सभी आसनों को 8 से 10 बार दोहराएं. इन आसनों को नियमित रूप से करने के बाद आप अपने वजन में कमी महसूस करेंगे.