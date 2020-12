भारतीय पुरूष हॉकी टीम ने 2020 को चौथी रैंकिंग के साथ खत्म किया, महिला टीम नौवें पायदान पर

पुरुष टीमों की एफआईएच विश्व रैंकिंग में विश्व एवं यूरोपीय चैंपियन बेल्जियम (2496.88 अंक) पहले, 2019 एफआईएच हॉकी प्रो लीग विजेता ऑस्ट्रेलिया (2385.70) दूसरे, नीदरलैंड (2257.96) तीसरे और भारत (2063.78) चौथे स्थान पर है. ओलंपिक चैम्पियन अर्जेंटीना (1967.39) पांचवें स्थान पर है, इसके बाद जर्मनी (1944.34), इंग्लैंड (1743.77), न्यूजीलैंड (1575.00), स्पेन (1559.22) और कनाडा (1417.37) की टीमें क्रमश: छठे, सातवें, आठवें, नौवें और 10वें पायदान पर हैं.

