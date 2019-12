Hockey: भारत की पुरुष व महिला टीमों को ओलिंपिक के लिए मिली ग्रुप ए में जगह

जापान की राजधानी टोक्यो में अगले साल होने वाले ओलिंपिक खेलों के लिए भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमों को पूल-ए में शामिल किया गया है. अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) ने एक बयान में इसकी जानकारी दी. दुनिया की नौवें नंबर की टीम भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसी महीने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में अमरीका को 6-5 के एग्रीगेट स्कोर से हराकर टोक्यो ओलिंपिक-2020 के लिए क्वालीफाई किया है. पूल-ए में भारतीय महिला हॉकी टीम के अलावा मौजूदा चैंपियन ग्रेट ब्रिटेन और दुनिया की नंबर एक टीम नीदरलैंड्स को भी रखा गया है. इसके अलावा पूल-ए में जर्मनी, आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हैं.

