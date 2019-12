Hockey: भारतीय कप्तान मनप्रीत सिंह ने ओलिंपिक तैयारियों पर कही यह अहम बात

हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह (Manpreet Singh) ने कहा कि आगामी प्रो लीग में ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसी शीर्ष टीमों के खिलाफ भारत के प्रदर्शन से तोक्यो ओलिंपिक 2020 की तैयारियों का आकलन होगा. भारतीय टीम 18 जनवरी से शुरू होने वाली एफआईएच प्रो लीग में भाग लेगी. पांच महीने तक चलने वाली इस लीग में भारत के अलावा आठ अन्य शीर्ष टीमें भाग लेगी. मनप्रीत ने कहा, ‘टीम का लक्ष्य अपने पूल (ओलिंपिक) में शीर्ष दो टीमों में रहने का है. अगले साल प्रो लीग में हमें ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसी शीर्ष टीमों के खिलाफ खेलना है. इन दोनों टीम के खिलाफ हमारा प्रदर्शन यह तय करेगा कि ओलिंपिक में जाने से पहले टीम की स्थिति कैसी है. इसके बाद हमें उसके मुताबिक तैयारी करनी होगी.' भारतीय पुरुष टीम को मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और दुनिया की नंबर एक टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ पूल ए में रखा गया है. इनके अलावा भारत के पूल में स्पेन, न्यूजीलैंड और मेजबान जापान भी शामिल हैं.

Hockey India initiative in the Union Territory of J&K.



Under the Aegis of Hockey India and Hockey J&K at KK-Haku Stadium (Jammu), the 5th Baba Banda Singh Bahadur Memorial Hockey Tournament was successfully conducted.



Full Album: https://t.co/oPC1lN3K02pic.twitter.com/UnR1sNSTfN