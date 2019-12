Hockey: भारतीय जूनियर महिला टीम का शानदार आगाज, न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया

Three Nation Tournament: भारतीय जून‍ियर मह‍िला टीम (Indian women's junior team)ने तीन देशों के हॉकी टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की है. टीम ने बुधवार को यहां न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ 2-0 की (India vs New Zealand) जीत हास‍िल की है. भारत के ल‍िए लालरिंडिकी और प्रभालीन कौर ने गोल दागे. लालरिंडिकी ने 15वें मिनट में गोल करते हुए भारत को 1-0 की बढ़त द‍िलाई जबकि मिडफील्डर प्रभालीन कौर (Prabhleen Kaur) ने 60वें मिनट में दूसरा गोल करके भारत की जीत सुन‍िश्‍च‍ित की. भारतीय टीम को अपने दूसरे मैच में गुरुवार को मेजबान ऑस्ट्रेलिया का सामना करना हैं.

