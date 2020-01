HOCKEY: भारतीय महिलाओं ने न्यूजीलैंड दौरे में की जीत के साथ शुरुआत

भारत की सीनियर महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड दौरे पर विजयी शुरुआत करते हुए शनिवार को न्यूजीलैंड डेवलपमेंट स्कॉड को 4-0 से हरा दिया. भारत के लिए कप्तान रानी रामपाल ने दो गोल और शर्मिला तथा नमिता टोप्पो ने एक-एक गोल किया. भारतीय महिला हॉकी टीम अब 27 और 29 जनवरी को न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ मुकाबले में उतरेंगी. इसके बाद वह चार फरवरी को ब्रिटेन से और फिर अगले दिन मेजबान न्यूजीलैंड से भिड़ेगी.

