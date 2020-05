महान हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन, भारत को 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाने में निभाई थी अहम भूमिका

भारतीय हॉकी इतिहास (Indian Hockey) के महान दिग्गज बलबीर सिंह (Balbir Singh Sr) का रविवार की सुबह देहांत हो गया. वो काफी समय से बीमार चल रहे हैं और मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थे. खबरों के अनुसार उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 95 साल के बलबीर सिंह ने अपने करियर में भारत के लिए कई शानदार इतिहास लिखे. महान बलबीर ने लंदन (1948), हेलसिंकी (1952) मेलबर्न (1956) ओलपिंक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई. बलबीर सिंह 1975 वर्ल्डकप में भारतीय हॉकी टीम के मैनेजर भी रहे हैं. बलबीर सिंह सीनियर के नाम 1952 ओलंपिक के फाइनल में नीदरलैंड को भारत ने 6- 1 से हराया था उस मैच में बलबीर सिंह ने 5 गोल दागे थे जो आजतक एक रिकॉर्ड है.

My deepest condolences to the family of the legend Balbir Singh ji. I have come close to meeting him so many times but always missed it. I was a big fan and was hoping to get a picture with him one day. Sadly he now resides in our memories only. Till we meet again. @BalbirSenior