HOCKEY: कुछ ऐसे भारतीय महिला जूनियर टीम ने न्यूजीलैंड को हरा दिया

भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने यहां जारी तीन देशों के हॉकी टूर्नामेंट में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए शनिवार को न्यूजीलैंड को 4-1 से हरा दिया. भारतीय टीम की ओर से शर्मिला देवी ने 12वें और 43वें मिनट में गोल किया, जबकि ब्यूटी डुंगडुंग ने 27वें और लालरिंडिकी ने 48वें मिनट में गोल दागे. न्यूजीलैंड के लिए ओलिविया शेनोन ने चौथे मिनट में गोल किया.

Did you get a chance to follow today's game?



If not, we've got you covered! Here are some images from the second last day of 3 Nations Tournament Australia (Jr. Women).



For more images: https://t.co/GObu4LlNyf#IndiaKaGame#INDvNZLpic.twitter.com/GAGBcmlGBI