भारतीय हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह ने जीता बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, पहले भारतीय बने

राष्ट्रीय पुरुष हाकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह (Manpreet Singh) वीरवार को अंतराष्ट्रीय हाकी महासंघ (एफआईएच) का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने जिससे उनके लिए 2019 सत्र यादगार रहा जहां उनकी अगुआई में टीम ने ओलिंपिक में भी जगह बनाई. मिडफील्डर मनप्रीत इस तरह 1999 में पुरस्कार शुरू होने के बाद इसे जीतने वाले पहले भारतीय बने. मनप्रीत सिंह (Manpreet Singh) ने इस पुरस्कार की दौड़ में बेल्जियम के आर्थर वॉन डोरेन और अर्जेंटीना के लुकास विला को पछाड़ा जो क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे.

Proud moment for Indian Hockey as skipper Manpreet Singh has won FIH Player of the Year (Men) award, getting 35.2% of combined votes. pic.twitter.com/weiDGgUcge