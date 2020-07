पूर्व दिग्गज अशोक कुमार बोले- इस साल ओलंपिक होता तो भारतीय हॉकी टीम मेडल जरूर जीतने में सफल रहती

विश्व चैम्पियन और ओलंपिक पदकधारी अशोक कुमार (World champion and Olympic medallist Ashok Kumar) को लगता है कि मनप्रीत सिंह (Manpreet Singh) की अगुआई वाली भारतीय पुरूष हॉकी टीम (Indian hockey Team) पदक की दौड़ में थी लेकिन कोविड-19 महामारी (COVID-19) के कारण टोक्यो ओलंपिक खेलों को एक साल के लिये स्थगित कर दिया गया. भारत की 1975 विश्व चैम्पियन टीम के अहम सदस्य और म्यूनिख ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता अगले साल टीम की फार्म को लेकर संशकित हैं क्योंकि उसे लय हासिल करने की जरूरत होगी। पाकिस्तान के खिलाफ 1975 विश्व कप फाइनल में विजयी गोल दागने वाले कुमार ने पीटीआई से कहा, ‘‘अगर ओलंपिक इस साल होते तो हमारे पास निश्चित रूप से कुछ मौके थे. हमने सुधार किया था और हम वहां कुछ अच्छे नतीजे हासिल कर सकते थे. कुमार को लगता है कि इस लंबे ब्रेक के कारण कोच ग्राहम रीड को भी थोड़ी एहतियात बरतनी होगी.

If you were an Indian born in the sixties, the 1st World Cup win that you really celebrated was the hockey World Cup victory on 16th March 1975 when India beat Pakistan in a thrilling final in KL. Dhyan Chand's son Ashok Kumar scored the winner for the team led by Ajit Pal Singh pic.twitter.com/Xw7EX2i0yT