भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी मनदीप सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए, अबतक 6 हॉकी खिलाड़ी हुए संक्रमण का शिकार

भारतीय कप्तान मनप्रीत सिंह और चार अन्य खिलाड़ी एक महीने के ब्रेक के बाद साइ केंद्र लौटने पर पिछले हफ्ते कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे. डिफेंडर सुरेंदर कुमार, जसकरन सिंह, ड्रैगफ्लिकर वरूण कुमार और गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक अन्य चार खिलाड़ी हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं. साइ के डॉक्टरों के अनुसार सभी खिलाड़ियों में मामूली लक्षण दिखाई दे रहे हैं और वे ठीक हैं. इन्हें बेंगलुरू के नेशनल सेंटर आफ एक्सीलेंस में रखा गया है.

Mandeep Singh, of Indian Men's Hockey team, who was given Covid test along with 20 other players at National Camp at SAI's National Centre of Excellence tests positive, but is asymptomatic. He is being administered treatment, along with 5 other players. pic.twitter.com/uMfte1O67n