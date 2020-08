हॉकी का जादूगर जिसने हिटलर के सामने पेश की देशभक्ति की बड़ी मिसाल, ठुकरा दी थी पेशकश

ध्यानचंद का करयिर ही भारतीय हॉकी का सबसे स्वर्णिम काल था. अपने परफॉर्मेंस से ध्यानचंद ने तो हर किसी को दिवाना बनाया ही था बल्कि देशभक्ति भी उनके अंदर कूट-कूट कर भरी थी. उनके जीवनकाल का एक वाकया आज भी देश प्रेमियों को रोमांचित कर देता है.

जब ध्यानचंद ने हिटलर (Adolf Hitler) को दिया करारा जवाब

मेजर ध्यानचंद (Major Dhyanchand) को हॉकी का जादूगर कहा जाता था. उनकी ख्याती देश और विदेशों में भी थी. यही कारण था कि बर्लिन ओलंपिक के दौरान जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर (Adolf Hitler) को ध्यानचंद से मिलने की लालसा हुई. गौरतलब है कि 1936 में जर्मनी में ओलंपिक का आयोजन हुआ था. ध्यानचंद भारत को एम्सटर्डम 1928 और लांस एजिल्स 1932 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता चुके थे. बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे. बर्लिन ओलंपिक का फाऩइल 14 अगस्त को खेला जाना था लेकिन बारिश की वजह से फाइनल 15 अगस्त को खेला गया. फाइनल में भारत और जर्मनी की टीम आमने-सामने थी. 15 अगस्त को खेले गए फाइनल में पहले हाफ में जर्मनी 1-0 से आगे थी. ऐसे में दूसरे हाफ में भारतीय टीम पर दवाब था.

Overall, in 3 Olympic tournaments, Chand had scored 33 goals in 12 matches.The German Leader Adolf Hitler was so impressed with Dhyan Chand's skills that he offered him citizenship and a position of Colonel in the German Army, which Dhyan Chand refused.#MajorDhyanChand#JaiHindpic.twitter.com/9wWiwXRwRy