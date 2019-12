Nehru Cup Hockey Final: पंजाब पुलिस और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के खिलाड़ियों ने 56वें नेहरू हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल (Nehru Cup hockey final) के दौरान सोमवार को यहां मैदान पर ही आपस में मारपीट की जिसके बाद आयोजकों ने दोनों टीमों पर प्रतिबंध लगा दिया. राष्ट्रीय महासंघ हॉकी इंडिया ने इस पर टूर्नामेंट के आयोजकों से विस्तृत रिपोर्ट देने के लिये कहा है. झगड़ा उस समय शुरू हुआ जब दोनों टीमें 3-3 से बराबरी पर थी और गेंद पंजाब पुलिस के सर्कल में पीएनबी के पास थी. खिलाड़ियों ने टर्फ पर ही एक-दूसरे पर घूंसे जड़े और हॉकी स्टिक से मारपीट की. मारधाड़ से भरा यह मैच पीएनबी (Punjab Police vs PNB) ने 6-3 से जीता.

Hockey: भारत की पुरुष व महिला टीमों को ओलिंपिक के लिए मिली ग्रुप ए में जगह

प्‍लेयर्स के बीच जमकर मारपीट होने के बाद के बाद टूर्नामेंट के अधिकारी बीच बचाव करने के लिये गए. खेल कुछ देर तक रुका रहा जिसके बाद दोनों टीमों के आठ-आठ खिलाड़ियों के साथ मैच आगे शुरू हुआ. दोनों टीमों के तीन-तीन खिलाड़ियों को लाल कार्ड दिखाया गया. इसके अलावा पंजाब पुलिस के मैनेजर को भी अपने खिलाड़ियों को उकसाने के लिये रेड कार्ड मिला. पीएनबी ने आखिर में यह मैच 6-3 से जीता.

So @PunjabPoliceInd 'BEAT' @pnbindia in Nehru Hockey Final.

PS: Video Received on WA. #PNBvsPP@KirenRijijupic.twitter.com/kasyBGtkBK