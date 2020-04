हॉकी इंडिया ने सप्ताह भर के भीतर ही पीएम फंड में दूसरी बार दान की रकम और...

कुछ दिन पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा कोरोनावायरस (Coronavirus Pandemic) के खिलाफ और इससे प्रभावित लोगों के लिए बड़ी मदद का ऐलान करने के बाद अब और संस्थाएं भी धीरे-धीरे मदद को सामने आ रही हैं. अब हॉकी इंडिया ने भी पीएम फंड में राशि देने का ऐलान किया है. हालांकि, इसकी तुलना बीसीसीआई से नहीं की जा सकती है, लेकिन हॉकी इंडिया का यह फैसला तारीफ के काबिल है. हॉकी इंडिया ने शनिवार को प्रधानमंत्री केयर्स कोष में 75 लाख रूपये और दान में दिये जिससे देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिये उसका कुल योगदान एक करोड़ रूपये का हो गया. वहीं, देश के शीर्ष गोल्फरों में शामिल अनिर्बान लाहिड़ी ने भी पीएम फंड में दान दिया है.

