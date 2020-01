Pro Hockey league: कुछ ऐसे भारत ने लगातार दूसरे मैच वर्ल्ड नंबर 3 नीदरलैंड को दी मात

वर्ल्ड नंबर-5 भारतीय हॉकी टीम ने एफआईएच प्रो-लीग (Pro FIH League) के अपने दूसरे मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने से ऊंची रैंकिंग वाली नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हरा दिया. भारत ने पहले मैच में भी नीदरलैंड्स को 5-2 से करारी शिकस्त दी थी. भारत ने रविवार को कलिंगा स्टेडियम में खेले गए प्रो-लीग के अपने दूसरे मैच में वर्ल्ड नंबर-3 नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में हराया. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम के दो मैचों से छह अंक हो गए हैं और वह अंकतालिका में शीर्ष पर है.

