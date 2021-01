Republic Day 2021: 72वें गणतंत्र दिवस पर भारतीय हॉकी टीम ने खास अंदाज में दी बधाई, देखें Video

Republic Day 2021: 72वें गणतंत्र दिवस पर पूरा भारत देश इसका जश्न मना रहा है. अलग-अलग खेल के खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैन्स को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है. वहीं, भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने भी इस मौके पर वीडियो शेयर करके देशवासियों को गणतंत्र दिवस पर बधाई संदेश साझा किए हैं. हाल के समय में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है. वहीं, भारत के पुरूष हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने भी अपना परचम देश-विदेशों में लहराया है.

Be proud to be born in this great land and for being a citizen of this glorified land. It gives me immense pleasure to represent our great nation at the international level and I wish you all a Happy Republic Day. #republicday#jaihind#proudindian???????? pic.twitter.com/A1nbS5tNx4