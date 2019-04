Avengers Endgame Box Office Collection Day 2: 'एवेंजर्स एंडगेम' की ताबड़तोड़ कमाई, 2 दिन में कमा डाले इतने करोड़

Avengers Endgame Box Office Collection Day 2: 'एवेंजर्स एंडगेम' (Avengers Endgame) ने दुनिया के साथ-साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा दिया है. इस फिल्म ने पहले बॉक्स ऑफिस (Avengers Endgame Box Office Collection) पर जहां नेट कलेक्शन के रूप में 53.10 करोड़ की कमाई की तो इसका ग्रोस कलेक्शन 63.21 करोड़ रहा. इस बाात की जानकारी तरण आदर्श ने ट्वीट कर दी. सूत्रों के मुताबिक, 'एवेंजर्स एंडगेम' (Avengers Endgame) ने दूसरे दिन भी धमाकेदार कमाई कर कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. फिल्म का दसरे दिन का नेट कलेक्शन जहां 45 करोड़ रहा तो इसका ग्रोस कलेक्शन करीब 52 करोड़ रहा. इस लिहाज से 'एवेंजर्स एंडगेम' (Avengers Endgame) ने दो दिन बाद भारतीय बॉक्स ऑफस पर 98 करोड़ की कमाई कर ली है, जबकि इसका ग्रोस कलेक्शन 112 करोड़ रहा है. कुल मिलाकर इस फिल्म ने दुनियाभर में धमाका कर दिया है.

#AvengersEndgame emerges a game changer... Sets new benchmarks on Day 1... An eye opener for the industry that feels national holidays/festivals yield best results at the BO... Fri ₹ 53.10 cr Nett BOC. India biz. Gross BOC: ₹ 63.21 cr. NON-HOLIDAY RELEASE.