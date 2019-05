Avengers: Endgame Box Office Collection Day 8: एंडगेम ने पहले हफ्ते में कर डाली इतनी कमाई, सारे रिकॉर्ड हुए हवा-हवाई

Avengers Endgame Box Office Collection Day 8: एवेंजर्स एंडगेम (Avengers Endgame) की कमाई का रिकॉर्ड अपनी पूरी रफ्तार में है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पिछले सारे रिकॉर्ड इसके सामने हवा-हवाई हो गए हैं. कई सारे सुपरहीरोज से सजी एवेंजर्स (Avengers Endgame) ने एक हफ्ते के पूरे होने पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 250 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पूरा कर लिया है. पहले दिन से ही फिल्म (Avengers Endgame) को देखने वालों की भीड़ सिनेमा घरों पर जुटी हुई है. बात कमाई की करें तो आपको बता दें कि 50 करोड़ की कमाई का आंकड़ा एवेंजर्स एंडगेम (Avengers Endgame) ने पहले दिन में ही पूरा कर लिया था. 2 दिन में 100 करोड़, तीन दिन में 150 करोड़, 5 दिन में 200 करोड़ और 7 दिन में 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. ऐसे में देखना होगा कि 350 करोड़ की कमाई कब तक पूरी होगी. क्या फिल्म दूसरे हफ्ते में 400 करोड़ की कमाई पूरी कर पाएगी.

बॉलीवुड एक्टर ने अक्षय कुमार पर साधा निशाना, देशभक्ति को लेकर कह गए ये बड़ी बात

#AvengersEndgame biz at a glance...

Crossed ₹ 50 cr: Day 1

₹ 100 cr: Day 2

₹ 150 cr: Day 3

₹ 200 cr: Day 5

₹ 250 cr: Day 7

Will it finish at ₹ 350 cr or cruise past ₹ 400 cr?... Biz in Week 2 will be the deciding factor. India biz.