Box Office Top 5 Movies: बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में रही इन पांच फिल्मों की धूम, Superhero का रहा जलवा

खास बातें हॉलीवुड की इन 5 फिल्मों की धूम बॉक्स ऑफिस पर रहा इनका जलवा सुपरहीरोज की रही धूम

हॉलीवुड (Hollywood) की फिल्में दुनियाभर में देखी जाती हैं और इनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. साल 2019 की बात करें तो वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस (World Wide Box Office) पर सुपरहीरो की फिल्मों का जलवा रहा है और दुनिया भर में कमाई के मामले में तूफान लाने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में 3 फिल्में सुपरहीरोज की है. जी हां, एवेंजर्स (Avengers) के सुपरहीरो की फौज, स्पाइडर मैन (Spider-Man) और कैप्टन मारवल (Captain Marvel) की फिल्मों ने दुनिया भर में अपना जलवा बिखेरा है और कमाई के मामले में टॉप फाइव में जगह बनाई है. यही नहीं, टॉप फाइव की इस लिस्ट में दो एनिमेटेड फिल्में भी हैं, यानी हॉलीवुड ने एक बार फिर दिखाया है कि एनिमेशन के मामले में उसका कोई जवाब नहीं है. बॉक्स ऑफिस मोजो डॉट कॉम की लिस्ट के मुताबिक साल 2019 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की फेहरिस्त में 'एवेंजर्सः एंडगेम (Avengers: Endgame)', 'द लॉयन किंग (The Lion King)', 'स्पाइडर-मैनः फार फ्रॉम होम (Spider-Man: Far From Home)', 'कैप्टेन मारवल (Captain Marvel)' और 'फ्रोजन 2 (Frozen 2)' के नाम शामिल हैं. इस तरह इन पांच फिल्मों का 2019 में बोलबाला रहा है. आइए देखते हैं दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों ने कितनी कमाई की...

1. एवेंजर्सः एंडगेम (Avengers: Endgame)

हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एंडगेम में मारवल के सभी सुपरहीरो नजर आए और एक सुपरहीरो की विदाई ने फैन्स के दिलों को तोड़कर रख दिया. फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 19,925 करोड़ रुपये की कमाई की.

2. 'द लॉयन किंग (The Lion King)

हॉलीवुड की इस एनिमेटेड फिल्म में बॉलीवुड स्टाइल रिवेंज ड्रामा देखने को मिला और फैन्स को खूब मजा आया. हिंदी वर्जन में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान ने फिल्म के लिए डब किया था. 'द लॉयन किंग' ने बॉक्स ऑफिस पर 11,798 करोड़ रुपये कमाए.

3. स्पाइडर-मैनः फार फ्रॉम होम (Spider-Man: Far From Home)

दुनिया भर का चहेता सुपरहीरो स्पाइडर-मैन अपने नए अंदाज से फैन्स का दिल जीतने में कामयाब रहा और बुराई पर अच्छाई की जंग ने 8,061 करोड़ रुपये कमाए.

4. कैप्टेन मारवल (Captain Marvel)

मारवल कॉमिक्स की सुपरहीरो कैप्टेन मारवल की एंट्री ने धूम मचा दी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 8,035 करोड़ रुपये की कमाई की.

5. फ्रोजन 2 (Frozen 2)

हॉलीवुड की इस एनिमेटेड फिल्म ने फिर दिखा दिया की वीएफएक्स और कंटेंट के मामले में एनिमेटेड मूवीज किसी से कम नहीं और फिल्म ने कमाए 7,884 करोड़ रुपये.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...