'ए क्वाइट प्लेस' के सीक्वल में नजर आ सकते हैं किलियन मर्फी

Cillian Murphy entra para o elenco de "Um Lugar Silencioso 2"! A sequência do sucesso de terror, dirigido por John Krasinsky, terá Cillian Murphy fazendo o papel de um homem misterioso que cruza o caminho da família de Evelyn Abbott (Emily Blunt). As filmagens devem começar ainda este ano e sua estreia está marcada para 15 de maio de 2020. 📸 Warner Bros. Pictures #CillianMurphy #UmLugarSilencioso #UmLugarSilencioso2 #AQuietPlace #AQuietPlace2 #JohnKrasinski #Terror #Horror #Suspense #Thriller #Nerd #Geek #Cinematto #Cinema #Cine #Instscinema #Cinéfilos #Cinephile #Filme #Filmes #Film #Films #Movie #Movies

