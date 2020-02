ब्रिटिश कॉमेडियन जॉन ऑलिवर ने CAA को लेकर कसा पीएम मोदी पर तंज, अपने शो में कही ये बात... देखें Video

ब्रिटिश कॉमेडियन जॉन ऑलिवर (John Oliver) ने हाल ही में अपने फेमस कार्यक्रम के दौरान विवादित नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पर खूब तंज कसा. एचबीओ पर प्रसारित होने वाले अपने व्यंग्यात्मक करंट अफेयर्स शो 'लास्ट वीक टुनाइट (Last Week Tonight)' में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के पहले भारत दौरे को लेकर भी खूब चुटकी ली. बता दें, अपने कार्यक्रम को लेकर कॉमेडियन जॉन ऑलिवर ट्विटर पर ट्रेंड भी हुए. इस दौरान कई सेलेब्रिटीज ने उनको लेकर ट्वीट किया.

Modi: @LastWeekTonight with John Oliver (HBO) https://t.co/3BiOUshPnt via @YouTube

“India enduring symbol of love deserves more than .. temporary symbol of hate.” Powerful words from multiple Emmy winning @iamjohnoliver Whole world can see how evil CAA-NRC-NPR agenda is except.. — Swara Bhasker (@ReallySwara) February 24, 2020



कॉमेडियन ऑलिवर (Comedian John Oliver) ने अपने शो के दौरान भारतीय नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर 18-मिनट का स्पष्टीकरण दिया, इस कानून की मुस्लिम विरोधी के रूप में आलोचना की गई और पिछले दो महीनों से पूरे भारत में सीएए को लेकर घातक विरोध प्रदर्शन चल रहा है. कॉमेडियन ने सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के बीच लिंक की व्याख्या करते हुए कहा, "मोदी और उनकी पार्टी लाखों मुसलमानों की नागरिकता छीनने वाली है और उन्होंने इसे बड़ी ही चतुराई से दो चरण में किया है."

John Oliver hits the ball out of the park with this episode on India's Modi and how he and his party are driving their hate campaign against the country's Muslims.https://t.co/aOGcSsZNCe — Mark Amaza (@amasonic) February 24, 2020

John Oliver on ⁦@narendramodi⁩ : Last Week Tonight with John Oliver (HBO) - YouTube https://t.co/EJDNZBypAH — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) February 24, 2020

Before the IT cell of a particular political party makes sure this video is taken off the net please watch this video https://t.co/aBH4glyXCA John Oliver you are a star — Saqib Saleem (@Saqibsaleem) February 24, 2020

जॉन ऑलिवर (John Oliver) ने अपने शो में कहा, "जब संसद में गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) एनआरसी (NRC) पेश करेंगे तो सभी भारतीयों को अपनी नागरिकता के सबूत देने पड़ेंगे, लेकिन बहुत से गरीब और अनपढ़ लोगों के पास दस्तावेज नहीं होंगे, तो सीएए उन सभी लोगों को नागरिकता देगा, जब तक वह मुस्लिम नहीं हैं." जॉन ऑलिवर का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लगातार सेलेब्रिटीज भी अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो को शेयर कर, लोगों को देखने की अपील कर रहे हैं.

