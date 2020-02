David Beckham ने शादी के 21 साल बाद खोला राज, आज भी संभालकर रखी है विक्टोरिया की 23 साल पुरानी ट्रेन टिकट- देखें Video

मशहूर फुटबॉलर डेविड बेकहम (David Beckham) ने एक चैट शो के दौरान खुलासा किया है कि उनके पास आज भी 23 साल पुराना वह ट्रेन टिकट है, जिसपर उनकी पत्नी और स्पाइस गर्ल की पूर्व सिंगर विक्टोरिया बेकहम (Victoria Beckham) ने अपना नंबर लिखा था. इस तरह डेविड बेकहम ने एक बार फिर विक्टोरिया को लेकर अपने प्यार का कुछ इस तरह इजहार किया है. इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर डेविड बेकहम और विक्टोरिया ने 1999 में शादी की थी और उनके चार बच्चे भी हैं. डेविड बेकहम फुटबॉल के शानदार खिलाड़ी रहे हैं तो विक्टोरिया बेकहम विश्व प्रसिद्ध सिंगर रह चुकी हैं. इस तरह डेविड और विक्टोरिया की जोड़ी ने अपने समय में खूब सुर्खियां बटोरी हैं.

David Beckham kept the train ticket with @victoriabeckham's phone number written on it from 20 years ago! #FallonTonightpic.twitter.com/SuhfWYlCGV