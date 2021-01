Up सीरीज के डॉयरेक्टर Michael Apted का 79 साल की उम्र में निधन

Michael Apted का निधन

ब्रिटिश निर्देशक माइकल एप्टेड (Michael Apted) का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है. इन्हें जेनेरेशन स्पैनिंग टीवी डॉक्यूमेंट्री और 1990 की जेम्स बॉन्ड फिल्म के लिए जाना जाता है. माइकल एप्टेड (Michael Apted) ने अपने पूरे करियर में कई बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन किया है. जिनमें 1980 की Coal Miner's Daughter, 1988 Gorillas In The Mist और 1998 जेम्स बॉन्ड: The World Is Not Enough प्रमुख है. लेकिन इन सब के अलावा उन्हें Up सीरीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है. यह सीरीज 14 ऐसे ब्रिटिश लोगों की थी जो अलग- अलग माहौल से आते हैं लेकिन उन्हें साथ रहना होता है.