'Game of Thrones' के आखिरी सीजन के लिए लोगों में जबरदस्त क्रेज, जानें कब और कहां देख सकेंगे?

खास बातें 'गेम ऑफ थ्रोंस' का 8वां सीजन जल्द होगा रिलीज दुनियाभर के फैंस कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार 8वां सीजन इसका आखिरी सीजन होगा

'गेम ऑफ थ्रोंस' (Game of Thrones) के 8वें सीजन का दुनियाभर के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि 'गेम ऑफ थ्रोंस' (Game of Thrones) के आखिरी सीजन का पहला एपिसोड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 14 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा, लेकिन भारत के लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. खबरों के अनुसार, भारत में 'गेम ऑफ थ्रोंस' (Game of Thrones) के पहले एपिसोड का प्रसारण 16 अप्रैल को स्टार वर्ल्ड पर प्रसारित किया जाएगा. इस वेब सीरीज का दुनियाभर के लोगों में क्रेज इसलिए भी है, क्योंकि 8वां सीजन इसका आखिरी सीजन होगा. 'गेम ऑफ थ्रोंस' वेब सीरीज को लेकर सोशल मीडिया में भी जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है. भारत में भी इस वेब सीरीज को खूब देखा जाता है. एक डाटा के अनुसार 'गेम ऑफ थ्रोंस' (Game of Thrones) वेब सीरीज को सबसे अधिक देखने वालों में भारत को चौथा स्थान हासिल हुआ है.

'गेम ऑफ थ्रोंस' (Game of Thrones) के आखिरी सीजन को लेकर भी लोगों में जबरदस्त क्रेज दिख रहा है. भारत में इस वेब सीरीज का पूरा सीजन हॉटस्टार पर देखा जा सकता है. बता दें कि 'गेम ऑफ थ्रोंस' (GOT) वेब सीरीज की शुरुआत साल 2011 में हुई थी. पहले सीजन से ही दुनियाभर के लोग इसे पसंद कर रहे हैं. इस सीजन का समाापन 19 मई को होगा. इस वेब सीरीज के आखिरी सीजन में सिर्फ 6 एपिसोड होंगे. बताया जा रहा है कि पहला एपिसोड-54 मिनट, दूसरा -58, तीसरा-60, चौथा-78, पांचवां-80, छठा-80 मिनट का होगा. दर्शकों में इसे लेकर बहुत एक्साइटमेंट है.

Viserion is here, NYC.



Snap what is yours at the Flatiron Building. #GameofThrones. pic.twitter.com/dq0UfZvXZ6 — Game of Thrones (@GameOfThrones) April 12, 2019

'गेम ऑफ थ्रोंस' (Game of Thrones) के आखिरी सीजन को लेकर हाल ही में अभिनेत्री मेसी विलियम्स (Maisie Williams) ने कहा था कि 'गेम ऑफ थ्रोंस' (GOT) की शूटिंग समाप्त करना उनके लिए एक भावुक क्षण था. 'गेम ऑफ थ्रोंस' (Game of Thrones) में मेसी विलियम्स (Maisie Williams) आर्या स्टार्क नामक लड़की का किरदार निभाती हैं. मेसी विलियम्स (Maisie Williams) ने एक बयान में कहा, "इंडस्ट्री बहुत ही मुश्किल रही, लेकिन शो की शूटिंग करना शानदार रहा. शो में काम करने वाले हम सभी लोग एक परिवार की तरह हैं."

