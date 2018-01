Golden Globes 2018: भारतीय मूल के अभिनेता ने जीता पहला 'गोल्डन ग्लोब', निकोल किडमैन बनीं बेस्ट एक्ट्रेस

खास बातें 'मास्टर ऑफ नन' के लिए बेस्ट कॉमेडी एक्टर चुने गए अजीज अंसारी निकोल किडमैन ने जीता बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब साइओर्स रोनन ने जीती बेस्ट कॉमिक एक्ट्रेस की ट्रॉफी

And the winner of Best Performance by an Actor in a Television Series - Musical or Comedy at the #GoldenGlobes is... @azizansari for @MasterofNone! pic.twitter.com/UgwpCH45yd — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2018

"Wow! The power of women." Nicole Kidman takes the stage after winning Best Performance by an Actress in a Limited Series or a Motion Picture Made for TV at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/8H5pL89usJ — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2018

Elisabeth Moss is awarded with Best Performance by an Actress in a Television Series - Drama for her role in @HandmaidsOnHulu! #GoldenGlobespic.twitter.com/36BJuO1pp2 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2018

A round of applause for Saoirse Ronan taking home the award for Best Performance by an Actress in a Motion Picture - Musical or Comedy for her role in @LadyBirdMovie! #GoldenGlobespic.twitter.com/fXm4pygZ41 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2018

भारतीय मूल के अमेरिकी एक्टर अजीज अंसारी ने 'मास्टर ऑफ नन' के लिए 75वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्डस में टेलीविजन सीरीज - म्यूजिकल/कॉमेडी वर्ग में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड अपने नाम किया है. अंसारी ने रविवार रात को समारोह के दौरान पुरस्कार ग्रहण करते हुए कहा, "मुझे सचमुच नहीं लग रहा था कि मैं जीतूंगा क्योंकि सभी वेबसाइट्स कह रही थीं कि मैं हार जाऊंगा. साथ ही मुझे यह पुरस्कार जीतने की बेहद खुशी है क्योंकि लगातार दो बार हार जाने पर सचमुच बेहद निराशा होती." यह अंसारी का दूसरा गोल्डन ग्लोब नोमिशन और पहली जीत है.इससे पहले 2016 में उन्हें 'मास्टर ऑफ नन' के लिए ही नामांकित किया गया था. अंसारी ने 'मास्टर ऑफ नन' के साथी कलाकारों और टीम के अन्य सदस्यों और अपने माता-पिता के साथ ही हॉलीवुड फॉरन प्रेस को धन्यवाद दिया. अंसारी ने 'मास्टर ऑफ नन' के साथी कलाकारों और टीम के अन्य सदस्यों और अपने माता-पिता के साथ ही हॉलीवुड फॉरन प्रेस को धन्यवाद दिया.अभिनेत्री निकोल किडमैन को 'बिग लिट्ल लाइस' में उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया. इस मौके पर यौन उत्पीड़न के मामलों के चलते पिछले दिनों चर्चा में रहे 'हॉलीवुड' पर परोक्ष रूप से बात करते हुए निकोल ने कहा कि सही तरह की कहानियां बयां करना जरूरी है. शो में निकोल एक शिक्षित, समृद्ध महिला के किरदार में है जो एक अपमानजनक शादी का शिकार हो जाती हैं.दूसरी ओर, एलिजाबेथ मोस ने अपनी जीत का सिलसिला यहां भी जारी रखते हुए 'द हैंडमेड्स टेल' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा टीवी श्रेणी में पुरस्कार जीता. पिछले साल अभिनेत्री ने अपनी जबरदस्त अदाकारी के लिए एमी अवार्ड भी अपने नाम किया था.'लेडी बर्ड' के लिए अभिनेत्री साइओर्स रोनन को म्यूजिकल/कॉमेडी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला. 'लेडी बर्ड' को बेस्ट मोशन पिक्चर्स पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया. दो पुरस्कार मिलने से इस साल मार्च में होने वाले ऑस्कर पुरस्कारों में फिल्म की स्थिति मजबूत हो गई है.निर्देशक गुइलेरमो डेल तोरो को गोल्डन ग्लोब्स के अपने पहले ही नामंकन में जीत हासिल हुई. उन्हें 'द शेप ऑफ वॉटर' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार से नवाजा गया. इस श्रेणी में यह उनका पहला नामंकन था. इनकी इस जीत के साथ इस फिल्म के ऑस्कर पुरस्कार में जीत हासिल करने की उम्मीदें भी बड़ गई हैं.