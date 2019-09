Google Doodle on B.B. King: बीबी किंग सड़क पर बजाते थे गिटार, जीते 15 ग्रेमी अवार्ड- गूगल ने बनाया डूडल

खास बातें बी.बी. किंग का गूगल ने बनाया डूडल हॉलीवुड के फेमस गिटारिस्ट हैं बी.बी. किंग जीते थे 15 ग्रैमी अवार्ड

Google Doodle: हॉलीवुड के मशहूर गिटारिस्ट बी.बी. किंग (B.B King Google Doodle) की आज 94वीं (B.B. King 94th Birth Anniversary) जयंती है. इस मौके पर गूगल (Google) ने बी.बी. किंग (B.B. King) का डूडल (Doodle) बनाकर उनको श्रद्धांजलि दी है. गूगल (Google Doodle) ने बीबी किंग के लिए एनिमेटिड डूडल बनाया है. बी.बी. किंग ने 1987 में 'रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम' में गिटारिस्ट के तौर पर शुरुआत की थी. अपने गानों को लेकर बी.बी. किंग (B.B. King) इतने फेमस हुए कि उन्हें 'द किंग ऑफ द ब्लूज (The King Of The Blues)' की उपाधि दी गई थी. बता दें कि बीबी किंग 'थ्री किंग ऑफ ब्लू गिटार' के सदस्य थे. इस ग्रुप में उनके साथ 'अल्बर्ट (Albert)' और 'फ्रेडी किंग ( Freddie King)' भी शामिल थे.

Bigg Boss 13: बिग बॉस के फैन्स के लिए सलमान खान लाए गुड न्यूज, वीडियो में देखें क्या है सरप्राइज

बी.बी किंग (B.B. King Google Doodle) अपने गिटार और सिंगिग से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने 70 साल की उम्र में भी एक साल में करीब 200 से ज्यादा कॉन्सर्ट किए थे. 1956 में उन्होंने अकेले ही 342 स्टेज शो किए थे. बीबी किंग का असली नाम रिले बी. किंग (Riley B. King) था. उनका जन्म 16 सितंबर 1925 मिसिसिपी (Mississippi) के इत्ता बेना (Itta Bena) में हुआ था. शुरुआती दिनों में बी.बी. किंग सड़क किनारे गिटार बजाते थे.

सीढ़ियों से उतर रही थीं भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी, तभी 'भाईजान' से हो गया सामना, फिर हुआ ऐसा- देखें Video

हालांकि बाद में बी.बी किंग (B.B. King Google Doodle) ने चर्च में भी गिटार बजाना शुरू कर दिया. चर्च में गिटार बजाते समय एक मिसिसिपी के एक मिनिस्टर की उनपर नजर पड़ी और उन्होंने बी.बी. किंग (B.B. King) को गिटार बजाना भी सिखाया. बी.बी. किंग (B.B. King Google Doodle) ने अपना पहला शो 'द किंग बिस्कुट टाइम' (The King Biscuit Time), रेडियो के लिए किया था. जिसके बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई. 1949 में आया उनका पहला शो 'थ्री ओ क्लॉक ब्लूज' (Three O'Clock Blues) जो की काफी हिट रहा. इस शो के बाद से ही बीबी किंग की जिंदगी बदल गई. बता दें बीबी किंग को 15 बार ग्रैमी अवार्ड (Grammy Award) से नवाजा जा चुका है.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...