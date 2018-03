गूगल ने डूडल बनाकर One Hundred Years of Solitude के राइटर Gabriel Garcia Marquez को किया याद

Google Doodle Celebrates Gabriel Garcia Marquez: फिल्म Love in The Time of Cholera का सीन

खास बातें 6 मार्च 1927 को हुआ था जन्म अप्रैल 2014 में हुआ निधन 1982 में मिला था नोबेल पुरस्कार

Google ने आज का अपना Doodle गैब्रियल गार्सिया मार्खेज को समर्पित किया है. गूगल उनके 91वें जन्मदिन का उल्लास मना रहा है. मार्खेज का जन्म 6 मार्च, 1927 को कोलंबिया में हुआ था. वे कथाकार के अलावा एक पत्रकार और स्क्रीनराइटर के तौर पर भी दुनिया भर में पहचाने जाते हैं. उनकी प्रमुख किताबों में 'One Hundred Years of Solitude (वन हंड्रेड ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड)''Chronicle of A Death Foretold (क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड)', 'Love in The Time of Cholera (लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा)' और 'The Autumn of Patriarch (द ऑटम ऑम ऑफ पैट्रियार्क)' उनकी प्रमुख किताबें हैं. मार्खेज को 20वीं शताब्दी के महान लेखकों में गिना जाता है. 1982 में उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था. उनकी किताबों पर हॉलीवुड ने कई फिल्में भी बनाई हैं.

मार्खेज ने पत्रकार बनने के लिए अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था और इस तरह उन्होंने लेखन के क्षेत्र में कदम रखा. उन्होंने शुरुआत रिपोर्ताज और कहानियां लिखने से की लेकिन बाद में अपने उपन्यासों की वजह से खास पहचान बनाने में कामयाब रहे. मार्खेज का निधन अप्रैल 2014 में हुआ था. खास बात यह कि क्यूबा के लीडर फिदेल कास्त्रो उनके अच्छे दोस्त थे.मार्खेज की किताब 'लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा' पर 2007 में इसी नाम से फिल्म भी बन चुकी है. फिल्म में जेवियर बार्देम जैसे सुपरस्टार नजर आए थे, और फिल्म को पसंद भी किया गया था. इस फिल्म का एक गाना पॉप सिंगर शकीरा ने भी गाया था. फिल्म के प्रोड्यूसर स्कॉट स्टाइनडॉर्फ तीन साल तक मार्खेज के चक्कर काटते रहे थे कि वे उन्हें इस किताब के राइट्स दे दें. हालांकि फिल्म कॉमर्शियली बहुत बड़ा करिश्मा नहीं कर सकी लेकिन फिल्म को आलोचकों ने सराहा.