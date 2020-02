Sir John Tenniel: सर जॉन टेनिएल की 200वीं जयंती पर Google ने बनाया Doodle, Alice in Wonderland ने बदली जिंदगी

खास बातें गूगल ने डूडल बनाकर सर जॉन टेनियल को किया सर जॉन टेनियल की है 200वीं जयंती लुईस कैरोल की किताब है 'एलिस इन वंडरलैंड'

Sir John Tenniel's 200th Birth Anniversary: गूगल ने डूडल (Google Doodle) बनाकर सर जॉन टेनिएल की 200वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है. सर जॉन टेनिएल ने एलिस इन वंडरलैंड के कैरेक्टर्स को उकेरा था और उन्हें अमर कर दिया. सर जॉन टेनिएल का जन्म 28 फरवरी, 1820 को लंदन में हुआ था. लेकिन जॉन टेनिएल (Today's Goodle Doodle John Tenniel) की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, 20 साल की उम्र में एक हादसे की वजह से उनकी दाईं आंख की रोशनी चली गई थी. लेकिन फिर भी सर जॉन टेनिएल (Sir John Tenniel) ने हार नहीं मानी और जिंदगी को भरपूर अंदाज में जिया. आज गूगल ने अपना डूडल उन्हीं को समर्पित किया है. सर जॉन टेनिएल की जिंदगी Alice in Wonderland की इलस्ट्रेशंस की वजह से बदली थी.

सर जॉन टेनिएल (Sir John Tenniel) ने रॉयल एकेडमी स्कूल में पढ़ाई की थी और 1836 में अपनी पहली फोटो सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश आर्टिस्ट्स की प्रदर्शनी में भेजी थी. यही नहीं, बाद में उन्होंने वेस्टमिंस्टर के नए पैलेस के लिए एक 16 फुट लंबा कार्टून भी बनाया था. इसके एवज में उन्हें 100 पाउंड भी मिले थे. सर जॉन टेनिएल के कार्टून ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई. लेकिन यह 'एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड' के कैरेक्टर्स को उकरने की वजह से वह घर-घर में जाना पहचाना नाम बन गए. 1864 में सर जॉन टेनिएल की मुलाकात 'एलिस इन वंडरलैंड' के राइटर लुइस कैरोल (Lewis Carroll) से हुई थी, इसके बाद ही वह इस किताब के लिए 42 इलस्ट्रेशंस बनाने के लिए तैयार हुए. इसके बाद भी दोनों ने 'थ्रू द लुकिंग ग्लास' पर भी एक साथ काम किया. इस तरह सर जॉन टेनिएल ने लुइस कैरोल की किताबें 'एलिस एडवेंचर्स इन वंडर लैंड (Alice's Adventures in Wonderland-1865)' और 'थ्रू द लुकिंग ग्लास (Through the Looking Glass- 1872)' के लिए इलस्ट्रेशंस बनाईं.





लुइस कैरोल (Lewis Carroll) की किताब 'एलिस एडवेंचर्स इन वंडर लैंड (Alice's Adventures in Wonderland)' और 'थ्रू द लुकिंग ग्लास (Through the Looking Glass)' पर हॉलीवुड में फिल्में बन चुकी हैं तो वहीं धारावाहिक तो कई बार बन चुके हैं. इन फिल्मों की प्रेरणा का आधार भी सर जॉन टेनिएल (Sir John Tenniel) के चित्र ही रहे हैं. इस तरह गूगल ने डूडल बनाकर सर जॉन टेनिएल (Google Doodle Celebrates Illustrator Sir John Tenniel's 200th Birth Anniversary) को याद किया है.

