हॉलीवुड एक्ट्रेस की किसान आंदोलन पर भारतीय नेताओं को चुनौती, बोलीं- दुनिया देख रही है...

ऑस्कर विनर एक्ट्रेस सुजैन सरंडन (Susan Sarandon) ने भारतीय किसानों का समर्थन करते हुए ट्वीट किया है. जोकि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. एक्ट्रेस सुजैन सरंडन (Susan Sarandon) ने भारत सरकार द्वारा पेश किये गए कृषि कानून का विरोध करते हुए ट्वीट किया है. एक्ट्रेस ने लिखा 'कॉर्पोरेट लालच और दोहन की कोई सीमा नहीं होती है, न सिर्फ अमेरिका बल्कि दनिया भर में. जहां वे कॉर्पोरेशन, मीडिया और नेताओं के साथ काम कर रहे हैं और कमजोरों की आवाज दबा रहे हैं, हमें भारत के नेताओं को दिखाना होगा कि दुनिया उन्हें देख रही है और किसानों के साथ खड़ी है.'

Corporate greed & exploitation knows no bounds, not only in the US but worldwide. While they work w/ corp. media & politicians to silence the most vulnerable, we must let India's leaders know the world is watching & we #StandWithFarmers! #FarmersProtestshttps://t.co/mI2XLyfK99