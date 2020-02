CAA को लेकर पीएम मोदी की आलोचना करना ब्रिटिश कॉमेडियन को पड़ा भारी, हॉटस्टार ने बैन किया एपिसोड...

ब्रिटिश कॉमेडियन जॉन ऑलिवर (John Oliver) ने हाल ही में अपने फेमस कार्यक्रम के दौरान विवादित नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पर खूब तंज कसा था. एचबीओ पर प्रसारित होने वाले अपने व्यंग्यात्मक करंट अफेयर्स शो 'लास्ट वीक टुनाइट (Last Week Tonight)' में उन्होंने सीएए पर (CAA) विस्तार से चर्चा की थी. बता दें, अपने कार्यक्रम को लेकर कॉमेडियन जॉन ऑलिवर ट्विटर पर ट्रेंड भी हुए. इस दौरान कई सेलेब्रिटीज ने उनको लेकर ट्वीट किया. हालांकि, पीएम मोदी और सीएए पर टिप्पणी करने को लेकर जॉन ऑलिवर का ये एपिसोड भारत में बैन हो गया है.

दिल्ली हिंसा को लेकर भड़के बॉलीवुड एक्टर, बोले- नेताओं के बच्चे विदेश में और दूसरों के बच्चों के हाथों में पत्थर...

An episode of John Oliver's show that criticized Prime Minister Narendra Modi has been blocked in India by Hotstar...



Read more at: https://t.co/1WBo2mhxkE