ऑस्कर में नॉमिनेट हुई भारतीय आधारित फिल्म ‘पीरियड : एंड ऑफ सेंटेंस’, देखें पूरी लिस्ट

91वें अकादमी अवार्ड्स (91st Academy Awards) के लिये मंगलवार को नामांकनों का ऐलान कर दिया गया. ग्रामीण परिवेश में महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म ‘पीरियड : एंड ऑफ सेंटेंस' (Period: End of Sentence) को भी ‘डॉक्यूमेंटरी शॉर्ट सब्जेक्ट' श्रेणी में नामांकन हासिल हुआ है. फिल्म का निर्देशन रायका जेताबची और निर्माण गुनीत मोंगा के सिख्या एंटरटेंनमेंट ने की है. इसके अलावा 91वें अकादमी फिल्म पुरस्कारों की दौड़ में ‘रोमा' और ‘द फेवरिट' 10-10 नामांकनों के साथ सबसे आगे हैं.

'Period. End of Sentence', a film on menstruation, set in India, earns a nomination in Documentary Short Subject category for 91st #AcademyAwards . pic.twitter.com/w9Ga5mGGhf

Congratulations to @RAYning for her #OscarNoms for Best Documentary Short Subject for 'Period. End Of Sentence'. pic.twitter.com/qHx1wkHw5T