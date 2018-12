'पाइरेट्स ऑफ द कैरेबियन' में अब नहीं दिखेंगे जैक स्पैरो, जॉनी डेप को इस वजह से किया बाहर

Pirates of the Caribbean Series:'पाइरेट्स ऑफ द कैरेबियन' से जॉनी डेप हुए बाहर.

खास बातें 'पाइरेट्स ऑफ कैरेबियन' से जॉनी डेप हुए बाहर कैप्टन जैक स्पैरो की भूमिका में थे जॉनी डेप जैक स्पैरो के किरदार को लोग काफी पसंद करते हैं

‘पाइरेट्स ऑफ द कैरेबियन' फ्रेंचाइजी (Pirates of the Caribbean) से कैप्टन जैक स्पैरो (Jack Sparrow) की मुख्य भूमिका निभाने वाले जॉनी डेप (johnny Depp) को हटा दिया गया है. इस खबर की पुष्टि डिज्नी फिल्म प्रोडक्शन (Disney Film production) के प्रमुख सीन बेली ने कर दी है. ‘हॉलीवुड रिपोर्टर' (HollYwood) Reporter) के साथ एक साक्षात्कार में बेली से जब यह पूछा गया कि क्या पॉल वरनिक और हेट रीस की लिखी पाइरेट्स ऑफ द कैरेबियन (Pirates of the Caribbean) रिबूट डेप के बिना कामयाब हो पाएगी, उन्होंने कहा, ''हम एक नई ऊर्जा और उत्साह लाना चाहते हैं. मुझे पाइरेट्स फिल्में बहुत पसंद हैं, लेकिन पॉल और हेट इसे नया बनाने में दिलचस्पी रखतै हैं. इसलिये मैंने उन्हें यह काम सौंपा." डेप के बाहर होने की खबर स्क्रिप्ट राइटर स्टुअर्ट बिएटी ने अक्टूबर में दी थी. स्टुअर्ट ने फ्रेंचाइजी के साथ डेप के सफर को शानदार बताया था. जॉनी डेप (johnny Depp) पाइरेट्स ऑफ द कैरेबियन (Pirates of the Caribbean) के साथ पिछले 14 सालों से जुड़े थे. वह इस सीरीज की सभी पांच फिल्मों में जैक स्पैरो (Jack Sparrow) के लीड रोल में नजर आए.

'पायरेट्स ऑफ केरेबियन' (Pirates of the Caribbean) में जैक स्पैरो (Jack Sparrow) का किरदार फिल्म का सबसे अहम हिस्सा है. फिल्म में उनके नहीं होने से निश्चित तौर पर दर्शकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा. पायरेट्स ऑफ केरेबियन' (Pirates of the Caribbean) की पहली फिल्म साल 2003 में आई थी. इस फिल्म ने दुनियाभर में काफी सुर्खियां बटोरी हैं. अब तक इस फिल्म के कुल 4 सीक्वल आ चुके हैं.

'पायरेट्स ऑफ केरेबियन' (Pirates of the Caribbean) फिल्म के हर सीक्वल को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. फिल्म के मुख्य किरदार जैक स्पेरो (Jack Sparrow) आज भी दर्शको के दिलों-दिमाग में है. इसलिए फैंस के लिए जॉनी डेप (johnny Depp) का फिल्म में ना रहना अच्छी खबर नहीं है.

