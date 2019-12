Jumanji The Next Level Movie Review: रोमांच और एक्शन प्रेमियों के लिए मजेदार फिल्म है 'जुमांजीः द नेक्स्ट लेवल' Jumanji The Next Level Movie Review: जुमांजी की पहली किस्त 1995 में आई थी, और रॉबिन विलियम्स की बोर्ड गेम पर आधारित इस फिल्म ने बच्चों से लेकर बड़ों तक के दिल में जगह बनाई थी. जानें कैसी है 'जुमांजीः द नेक्स्ट लेवल'...