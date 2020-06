कृष्णेंदु मजुमदार बने BAFTA के अध्यक्ष, 35 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने TV प्रोड्यूसर

ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स (British Academy of Film and Television Arts) ने बीती रात मशहूर टीवी प्रोड्यूसर कृष्णेंदु मजुमदार (Krishnendu Majumdar) को अपना नया अध्यक्ष घोषित किया है. कृष्णेंदु मजुमदार बाफता (BAFTA) के 73 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाले रंग के पहले व्यक्ति हैं. इसके साथ ही वह ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज आर्ट्स के 35 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए हैं. कष्णेंदु मजुमदार को बाफता का अध्यक्ष बनाने का फैसला इसकी डिजिटल वार्षिक बैठक में किया गया था.

We are excited to confirm the appointment of @KrishMajumdar as BAFTA's Chair. The EMMY-winning and BAFTA-nominated television producer and director will hold the post for the next three years. https://t.co/IYTneTwLTo