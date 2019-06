Men in Black- International: एलियंस की फिर आई शामत, जानें इन दो एजेंट्स के बारे में खास बातें

'मैन इन ब्लैक: इंटरनेशनल (Men In Black: International)' 14 जून को रिलीज होगी

खास बातें 14 जून को रिलीज होगी 'मैन इन ब्लैक: इंटरनेशनल' फिल्म में दिखेगी क्रिस हेम्सवर्थ और टेसा थॉम्पसन की केमेस्ट्री फिल्म को लेकर फैन्स में है जबरदस्त एक्साइटमेंट

हॉलीवुड की मशहूर फिल्म सीरीज 'मैन इन ब्लैक' (Men In Black) की एक्शन और एडवेंचर से भरपूर अगली फिल्म 'मैन इन ब्लैक: इंटरनेशनल (Men In Black: International)' 14 जून को रिलीज के लिए तैयार है. इस बार 'मैन इन ब्लैक: इंटरनेशनल' में दो नए एक्टर को शामिल किया गया है. इन दो कलाकारों में 'एजेंट एच' की भूमिका निभाने वाले क्रिस हेम्सवर्थ (Chris Hemsworth) और 'एजेंट एम' का रोल अदा करने वाली टेसा थॉम्पसन (Tessa Thompson) हैं. वैसे तो टेसा थॉम्पसन और क्रिस हेम्सवर्थ को पहले भी एक साथ देखा जा चुका है. फिल्म को रिलीज होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. 'मैन इन ब्लैक: इंटरनेशनल (Men In Black: International)' का ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों के मन में एक्साइटमेंट भी बढ़ गई है.

आए जानें 'मैन इन ब्लैक: इंटरनेशनल (Men In Black: International)' से जुड़ी कुछ खास और मजेदार बातें-

1. एमआईबी (MIB) लंदन सेट का आकार हूबहू एमआईबी न्यूयॉर्क की 'मैन इन ब्लैक 3' (Men In Black 3) के जैसा बनाया गया है, जिसका आकार 25,000 वर्गफुट है.

2. 'मैन इन ब्लैक: इंटरनेशनल' में दोनों एजेंट के पास खतरनाक हथियार देखने को मिलेंगे, और साथ ही इस बार कार में भी कई करिश्मे किए गए हैं.

3. फिल्म के कुछ सीन को मोरक्को कस्बाह में फिल्माया गया है. बता दें कि यह पहला ऐसा मौका है, जिसमें फिल्म के दृश्य को मस्जिद की छत पर फिल्माया गया.

4. इस मूवी में फिल्म में दो जुड़वाक्स एलियन की भूमिका अदा करने वाले लेस ट्विन्स (Les Twins) बेयोंस के साथ डांसर्स भी रह चुके हैं.

5. फिल्म में फ्लैश बैक सीक्वेंस के दौरान मौली के माता-पिता के लिए इस्तेमाल किया गया न्यूरालाइजर इस सीरीज की पहली फिल्म 'मेन इन ब्लैक' वाला ही है.



