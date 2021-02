मिया खलीफा ने पूछा सवाल, किसान आंदोलन पर क्यों खामोश हैं प्रियंका चोपड़ा

अमेरिकी एक्ट्रेस को किसानों पर किये ट्वीट के लिए मिले 100 डॉलर, मिया खलीफा से बोलीं- धन्यवाद, मेरा वॉलेट...

Is Mrs. Jonas going to chime in at any point? I'm just curious. This is very much giving me shakira during the Beirut devastation vibes. Silence.

Mia Khalifa ने किसान आंदोलन को लेकर किया ट्वीट, बोलीं- जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक ट्वीट...

हालांकि प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने दिसंबर में किसान आंदोलन (Kisan Andolan) को लेकर एक ट्वीट किया था, और लिखा था, 'हमारे किसान भारत के खाद्य सैनिक हैं. उनके डर को दूर करने की जरूरत है. उनकी आशाओं पर खरा उतरने की जरूरत है. एक लोकतंत्र के रूप में, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह संकट जल्द हल हो.' उन्होंने यह ट्वीट दिलजीत दोसांझ के एक ट्वीट पर किया था.

पीएम मोदी ने कहा 'विदेश में हो रही भारतीय चाय को बदनाम करने की साजिश' तो प्रकाश राज बोले- हमेशा की तरह...

Our farmers are India's Food Soldiers. Their fears need to be allayed. Their hopes need to be met. As a thriving democracy, we must ensure that this crises is resolved sooner than later. https://t.co/PDOD0AIeFv