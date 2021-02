किसानों का समर्थन करने पर विदेशी हस्तियों का हुआ विरोध, तो मिया खलीफा बोलीं- अभी भी उनके साथ खड़ी हूं...

Confirming I have in fact regained consciousness, and would like to thank you for your concern, albeit unnecessary. Still standing with the farmers, though pic.twitter.com/ttZnYeVLRP — Mia K. (@miakhalifa) February 4, 2021

मिया खलीफा (Mia Khalifa) द्वारा किया गया यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, साथ ही यूजर इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. इससे पहले भी मिया खलीफा ने किसानों का साथ देने का खुल्लम-खुल्ला ऐलान किया था. उन्होंने भारत में हो रहे किसान आंदोलन (Farmer Protest) पर ट्वीट करते हुए लिखा, "मानवाधिकार उल्लंघनों पर ये चल क्या रहा है? उन्होंने नई दिल्ली के आसपास के इलाकों में इंटरनेट काट दिया है?!" मिया खलीफा ने आगे लिखा, "पेड एक्टर्स...मुझे उम्मीद है कि पुरस्कारों के मौसम में उनकी अनदेखी कतई नहीं की जाएगी. मैं किसानों के साथ हूं...#FarmersProtest"

What in the human rights violations is going on?! They cut the internet around New Delhi?! #FarmersProtestpic.twitter.com/a5ml1P2ikU — Mia K. (@miakhalifa) February 3, 2021

“Paid actors,” huh? Quite the casting director, I hope they're not overlooked during awards season. I stand with the farmers. #FarmersProtestpic.twitter.com/moONj03tN0 — Mia K. (@miakhalifa) February 3, 2021

बता दें कि मिया खलीफा (Mia Khalifa) के अलावा रिहाना (Rihanna) ने भी किसान आंदोलन पर ट्वीट किया था. अमेरिकी पॉप सिंगर ने अपने ट्वीट में लिखा, "हम इनकी बातें क्यों नहीं कर रहे हैं..." वहीं, ग्रेटा थनबर्ग (Greta Thunberg) ने भी किसान आंदोलन (Farmer Protest) का समर्थन करने का ऐलान किया था. इन विदेशी हस्तियों के ट्वीट के बाद ही अक्षय कुमार, अजय देवगन, करण जौहर, सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसे कलाकारों ने जवाब में ट्वीट किया था. वहीं, किसानों की बात करें तो वह सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में बीते कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं.