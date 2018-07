Mission Impossible 6 Movie Review:  सीट से उठने नहीं देंगे ‘मिशनः इम्पॉसिबल- फॉलआउट’ में टॉम क्रूज के धांसू एक्शन और धारदार स्टोरी

‘Mission: Impossible- Fallout’ Movie Review: मिशन इम्पॉसिबल (Mission: Impossible) फ्रेंचाइजी हॉलीवुड की ऐसी फिल्म फ्रेंचाइजी है जिसकी दुनिया भर में दीवानगी है. 56 साल के टॉम क्रूज (Tom Cruise) को देखकर लगता ही नहीं है कि उम्र उनको छूकर भी गई है. ऐसा ही कुछ ‘मिशनः इम्पॉसिबल- फॉलआउट (Mission: Impossible- Fallout)’ या मिशन इम्पॉसिबल 6 (Mission: Impossible 6) के बारे में भी है. टॉम क्रूज ईथन हंट के अवतार में न सिर्फ लौटे हैं, बल्कि वे छा भी गए हैं. टॉम क्रूज की पिछली दो फिल्में ‘द ममी (The Mummy)’ और ‘जैक रीचरः नेवर गो बैक (Jack Reacher: Never Go Back)’ बॉक्स ऑफिस पर रंग नहीं जमा सकी थीं, और टॉम क्रूज को लेकर कई तरह की बातें भी होने लगी थीं, लेकिन उन्होंने इस बार जोर का झटका दिया है और अपने फैन्स का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं. ‘मिशन इम्पॉसिबल’ सीरीज की ये छठी फिल्म है, और हर फिल्म के साथ ये सीरीज और मजबूत ही हुई है. बॉलीवुड को इससे सबक लेना चाहिए क्योंकि ‘साहेब बीवी और गैंगस्टर 3’ आज रिलीज हुई है, और फिल्म सिर्फ कामयाब सीरीज को भुनाने के लिए बनाई गई लगती है. लेकिन ‘मिशन इम्पॉसिबल (Mission: Impossible)’ लाजवाब है.

Advertisement

‘मिशनः इम्पॉसिबल- फॉलआउट (Mission: Impossible- Fallout)’ की शुरुआत ही इसकी हर फिल्म की तरह हैरतअंगेज अंदाज में शुरू होती है. ईथन हंट टॉम क्रूज को खबर मिलती है कि परमाणु हथियारों की चोरी हो गई है, और इसका इस्तेमाल आतंकवादी दुनिया के खिलाफ कर सकते है. बस, फिर क्या है टॉम क्रूज अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं, और एक देश से दूसरे देश तक दुश्मनों का पीछा करते हैं. फिल्म का ‘मिशन इम्पॉसिबल 5’ कनेक्शन भी है, जो फिल्म को और भी दिलचस्प बनाता है. फिल्म की कहानी जहां पहले ही सीन से रफ्तार पकड़ लेती है, वहीं टॉम क्रूज तो इस अंदाज में एक्शन करते हैं कि उन्हें बार बार देखने का दिल चाहता है. फिर बाइक पर जिस कद्र वे स्मार्ट लगते हैं, वैसा लगना हर किसी के बस की बात नहीं.‘मिशनः इम्पॉसिबल- फॉलआउट (Mission: Impossible- Fallout)’ की कहानी और डायरेक्शन तो जोरदार है ही, लेकिन हॉलीवुड फिल्मों के शौकीनों के लिए हैरतअंगेज एक्शन की भरपूर डोज इस फिल्म को खास बनाती है. वैसे भी कहा जा रहा है कि टॉम क्रूज ने फिल्म के स्टंट खुद किए हैं. अगर ऐसा है तो यह वाकई कमाल है, और वह भी इस उम्र में तो कहर है. हॉलीवुड की अधिकतर फिल्मों की कहानी दुनिया को बचाने की होती है, और ये फिल्म भी ऐसी है लेकिन इसके स्टार्स, उनकी एक्टिंग और अलग तरह का ट्रीटमेंट फिल्मों को जानदार बना देता है. यह कहना गलत नहीं होगा कि टॉम क्रूज ‘मिशनः इम्पॉसिबल- फॉलआउट (Mission: Impossible- Fallout)’ के साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर हंगामा बरपा सकते हैं.वैसे भी भारत में हॉलीवुड की फिल्मों का बड़ा बाजार है, और ‘मिशनः इम्पॉसिबल (Mission: Impossible)’ के यहां बड़ी संख्या में फैन हैं. बॉलीवुड ने भी इस हफ्ते ‘साहेब बीवी और गैंगस्टर 3’ के तौर पर हिट फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म को उतारा है, लेकिन इसे ‘मिशनः इम्पॉसिबल- फॉलआउट (Mission: Impossible- Fallout)’ से जबरदस्त टक्कर मिलने वाली है, इसमें कोई शक नहीं.4 स्टारक्रिस्टोफर मैकक्वायरटॉम क्रूज, हेनरी कैवि, मिशेल मोनाघन, रबेका फर्ग्यूसन, एंजेला बैसेट और साइमन पेग